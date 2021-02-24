مصر تعيد النظر في قضية مواطن روسي ضد رئيس الوزراء بعد موت ابنته في حادث الطائرة الروسية بسيناء

قررت محكمة استئناف القاهرة، إعادة النظر في قضية مواطن روسي ضد رئيس الوزراء المصري ومجموعة من الوزراء، بعد موت ابنته السائحة الروسية، في حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام 2015.

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وألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية الصادر برفض النظر في دعوى أحد ضحايا تحطم الطائرة الروسية (الأب الروسي) وأعادت القضية للنظر فيها من جديد.

ووجهت القضية ضد كل من رئيس الوزراء المصري ووزراء الطيران، والداخلية، والمالية، لتعويض أقارب المتوفي بعد سقوط الطائرة التي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية، فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.

وتريد السلطات الروسية التأكد من الإجراءات الأمنية والتفتيش في المطارات بالمنتجعات المصرية لضمان أمن السياح الروس في مصر.

المصدر: نوفوستي