وزيرة الصحة المصرية تعلن عن موعد التسجيل للحصول على لقاح كورونا

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أن التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، سيكون انطلاقا من يوم الأحد المقبل.

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وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان المواطنين من سن 40 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أتاحته وزارة الصحة، لتسجيل طلب الحصول على اللقاح.

ووجهت الوزيرة الشكر للصين على "الهدية القيمة" التي تسلمتها مصر أمس الاثنين، بنحو 300 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بالوباء في مصر 178774 حالة، من ضمنهم 138183 حالة تم شفاؤها و10404 حالات وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية