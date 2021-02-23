الكاظمي: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة

وصف رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الصواريخ التي تستهدف المطارات والبعثات الدبلوماسية بـ"العبثية"، فيما أشار إلى أن هدفها إعاقة تقدم الحكومة.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن "العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحوره وبؤره".

وأضاف: "نحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلا ونهارا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

وأشار الكاظمي إلى أن "أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، لكن أجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

المصدر: RT