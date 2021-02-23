"الذئب المغربي" يخترق مواقع التلفزة التونسية (صور)

تعرض موقع التلفزة الوطنية التونسية، فجر اليوم الثلاثاء، إلى عملية اختراق، حيث تم تعطيل الصفحة الرسمية للتلفزة، وموقع القناتين الأولى والثانية.

وبحسب إذاعة "موزاييك أف أم"، تمت عملية الاختراق من قبل "الذئب المغربي".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق التلفزة التونسية الوطنية رسميا في 31 مايو عام 1966، إلا أنها كانت تبث برامج تجريبية بصفة غير منتظمة منذ أكتوبر عام 1965، وكانت تحمل اسم الإذاعة والتلفزة التونسية "ا.ت.ت".

وأصبح اسمها قناة 7 سنة 1992، ثم تونس 7 سنة 1997، لكنها بقيت تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية حتى سنة 2008، وبعد ذلك جرى الفصل بين الإذاعة والتلفزة لتحتفظ الإذاعة بالمقر الذي كان مشتركا بينهما، وتتحول مؤسسة التلفزة التونسية بقنواتها إلى مقر جديد.

المصدر: RT