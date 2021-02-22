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واشنطن تعرب عن غضبها إزاء الهجمات الصاروخية في العراق

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واشنطن تعرب عن غضبها إزاء الهجمات الصاروخية في العراق
Reuters /FW1F/Jonathan Oatis
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
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قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بغضب نتيجة الهجمات الصاروخية الأخيرة على قوات التحالف وغيرها من القوات في العراق لكنها أكدت أنها لن "ترد بقوة" وستختار الوقت والمكان المناسبين للرد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين "رأينا التقارير عن الهجوم الصاروخي اليوم...كما قلنا لكم بعد الهجوم المأساوي في أربيل، فنحن نشعر بغضب إزاء الهجمات الأخيرة".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن هجوم الأسبوع الماضي على مجمع مطار أربيل الدولي الذي أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالمجمع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق بسقوط قذائف كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وكشف مصدر أمني لـRT أن القصف استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.

المصدر: "رويترز" + RT

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