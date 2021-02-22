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بغداد والرياض تناقشان الأوضاع الإقليمية وتحقيق "المصالح" المشتركة

أخبار العالم العربي

بغداد والرياض تناقشان الأوضاع الإقليمية وتحقيق
Reuters
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية وتحقيق "المصالح المشتركة".

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "حسين زار الرياض بدعوة من نظيره السعودي بن فرحان، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها لما يخدم المصالح المشتركة، في إطار دعم الاستثمار والتبادل التجاري وتعزيز مسارات العمل التنموي".

وأضاف، أن "الطرفين ناقشا الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا الرؤى بشأنها وما تحمله من انعكاسات على المنطقة، وشددا على ضرورة التوافر على رؤى تعزز الاستقرار وتدعم الحلول التشاركية، وصولا لتحقيق التنمية المنشودة".

وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية العراقية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف وبحث معه عددا من الموضوعات التي تعنى بالعمل العربي المشترك، وفقا للبيان.

وأشار بيان الخارجية العراقية، إلى أن "الطرفين أكدا على ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة".

المصدر: RT

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