رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي

التقى رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

وأشار المتحدث باسم القوات المصرية العميد تامر الرفاعي في منشور عبر "فيسبوك"، إلى أن اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ولفت إلى أن "اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، فضلا عن مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كلا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أن "الفريق فريد أكد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وأعرب عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين".

وأشار إلى أن "الفريق أول ماكينزي أكد من جانبه على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، وتطلع إلى أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدا من التعاون المشترك على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين".

الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية... Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Monday, February 22, 2021

المصدر: RT