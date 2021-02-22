RT تكشف أسماء قيادات في "داعش" قتلت صباح الاثنين على يد المخابرات العراقية

حصلت RT اليوم الاثنين، على أسماء قيادات في تنظيم "داعش" قتلتها المخابرات العراقية في عملية أمنية شمالي البلاد صباح اليوم الاثنين.

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وقال الخبير الأمني المقرب من الأجهزة الاستخبارية، فاضل أبو رغيف، لـRT إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ ضربات استثنائية ومهمة جدا في وادي الشاي في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الضربات طالت قيادات بارزة ونافذة بالتنظيم من بينهم أبو علي التونسي، مسؤول التطوير والتصنيع في ولاية العراق".

وأشار إلى أن "القتلى هم أبو عائشة، ناقل البريد ومسؤول الإعلام، وأبو بلال، مسؤول مضافات قاطع كركوك، وأبو أحمد الشايب، أمير قاطع داقوق في ولاية كركوك".

وتابع أبو رغيف أن "الجهاز قتل أيضا أبو كواكب، مسؤول المضافات والدعم اللوجستي في كركوك".

المصدر: RT