الغنوشي: حركات تونسية تحن إلى النظام القديم وتسعى لإعادة حكم الرجل الواحد

اعتبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أن هناك حركات في البلاد "تسعى إلى العودة للماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد، بدلا من التعددية والنظام الديمقراطي".

وفي مقال رأي نشره في صحيفة "USA TODAY" الأمريكية، قال الغنوشي: "الساحة التونسية تشهد تحديات، منها صعود حركات تستحضر الحنين إلى النظام القديم وتسعى إلى العودة إلى الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد، بدلا من التعددية والنظام الديمقراطي".

وأشار إلى أن "الحالة الشعبوية في تونس، اتخذت طريق مهاجمة المؤسسات الديمقراطية والمسؤولين المنتخبين والأحزاب السياسية، وتعطيل عملهم، وتغذية الفكرة القائلة بأنه يمكن معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة والعميقة الجذور من خلال العودة إلى حكم الرجل القوي الأكثر فعالية، أو تنصيب ديكتاتور".

وبخصوص الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد منذ مدة، رأى الغنوشي أن "الحل يكمن في حكومة مستقرة تحظى بدعم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين ليكون لديها أفضل فرصة لسن إصلاحات مؤجلة ولكنها ضرورية".

واعتبر أن المطلوب بشكل عاجل "هو، مرة أخرى، إدارة الحوار بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني حول رؤية اقتصادية مشتركة للبلاد، كما يجب التوصل إلى اتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي لتمكين ظهور الأغلبية التي يمكن أن توفر حكومة مستقرة وخاضعة لمساءلة للشعب".

المصدر: "موزاييك أف أم"