رغد صدام حسين تنوه بشأن أشخاص تحدثوا باسمها

نوهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأحد، بشأن أشخاص تحدثوا باسمها، بعد أيام على خروجها في مقابلة تلفزيونية صارت حديث العراقيين.

وكتبت رغد صدام في تغريدة على حسابها في تويتر: "أنفي بشكل قاطع تخويل أي شخصية في الوقت الحالي، للتواصل والتفاهم مع أي جهة أو أي شخص".

انفي بشكل قاطع تخويل اي شخصية "بالوقت الحالي" للتواصل والتفاهم مع اي جهة او شخص، ومن يدعي انه مُرسل من قبلي "بالوقت الحالي" دون تخويل رسمي، فهو يدعي ذلك "كذبا" ومايقوله ويفعله لا علاقة لي به اطلاقا#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 21, 2021

وأضافت: "من يدعي أنه مرسل من قبلي في الوقت الحالي، دون تخويل رسمي، فهو يدعي ذلك كذبا وما يقوله ويفعله لا علاقة لي به إطلاقا".

المصدر: RT