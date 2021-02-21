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رغد صدام حسين تنوه بشأن أشخاص تحدثوا باسمها

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تنوه بشأن أشخاص تحدثوا باسمها
رغد صدام حسين خلال لقاء تلفزيوني
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نوهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأحد، بشأن أشخاص تحدثوا باسمها، بعد أيام على خروجها في مقابلة تلفزيونية صارت حديث العراقيين.

وكتبت رغد صدام في تغريدة على حسابها في تويتر: "أنفي بشكل قاطع تخويل أي شخصية في الوقت الحالي، للتواصل والتفاهم مع أي جهة أو أي شخص".

وأضافت: "من يدعي أنه مرسل من قبلي في الوقت الحالي، دون تخويل رسمي، فهو يدعي ذلك كذبا وما يقوله ويفعله لا علاقة لي به إطلاقا".

 

المصدر: RT

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