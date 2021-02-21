الداخلية اليمنية تكشف عن عملية أمنية لتحرير 9 أسرى من أحد السجون في مأرب

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية، التابعة للحوثيين، العميد عبدالخالق العجري، عن تفاصيل عملية أمنية خاطفة تمكنت عبرها الوزارة من تحرير 9 أسرى من أحد السجون في مدينة مأرب.

وذكر العميد العجري أن فريقا تابعا لوزارة الداخلية تمكن من تنفيذ عملية أمنية خاصة لإقتحام أحد السجون العائدة "للمرتزقة" في مدينة مأرب، وتحرير 9 من أسرى الجيش واللجان الشعبية كانوا بداخل هذا السجن.

و تم تنفيذ العملية بعد أن أكدت تحريات وزارة الداخلية (التابعة للحوثيين) عن التحضير لبيع أسيرين من أسرى الجيش واللجان الشعبية لضابط سعودي، وهما الأسير حسين شرف أحمد جحاف، والأسير بكيل محمد صالح الخولاني، من إجمالي 11 أسيرا كانوا في هذا السجن .

وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن قرار تنفيذ العملية تم بعد أن "أكدت المعلومات قيام المرتزقة بالتفاوض على بيع بقية الأسرى وعددهم 9 لضباط سعوديين".

وأوضح أن عملية تحرير الأسرى التسعة وإخراجهم من مدينة مأرب إلى مناطق سيطرة الجيش واللجان تمت خلال ساعات قليلة.

وذكر العميد عبدالخالق العجري أن "الأسرى المحررين استُقبلوا في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء بشكل رسمي".

وأشاد العميد العجري "بالشرفاء من أبناء مأرب الذين أسهموا في نجاح العملية".

المصدر: المسيرة