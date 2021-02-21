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اليونان والسعودية على وشك توقيع اتفاق لنشر صواريخ باتريوت وقوات يونانية في المملكة

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اليونان والسعودية على وشك توقيع اتفاق لنشر صواريخ باتريوت وقوات يونانية في المملكة
منصات إطلاق صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ. الصورة: Tech. Sgt. Brian Kimball/The Defense post.
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أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده ستوقع اتفاقية مع السعودية لتسليمها نظام صواريخ باتريوت ونصبه وتشغيله في الأراضي السعودية.

وأوضح بالقول أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني إن هذا السلاح "الذي سنعطيه للسعودية ليس سلاحا هجوميا، بل هو سلاح دفاعي" مشددا بأن بلاده "لم ولن تتبع سياسة عدوانية أبدا".

وبمقتضى الاتفاق، الذي اقترب موعد توقيعه، ستنشر أثينا قواتها على أراضي المملكة العربية السعودية في حدود التعاون بشأن نصب وتشغيل الصواريخ المذكورة.

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سبق لوسائل إعلام يونانية أن رجحت، منتصف يناير الماضي، توصل أثينا والرياض إلى اتفاق دفاعي يتم بمقتضاه تسليم القوات المسلحة اليونانية إلى نظيرتها السعودية نظام صواريخ باتريوت. وجاء ذلك، حسب صحيفة "إكاثيميريني" اليونانية، بعد أسابيع من اتفاق وزارتي خارجية البلدين على تعزيز القدرات العسكرية الجوية للرياض في ظل الهجمات التي تعرضت لها منشآتها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى أثينا.

وأضافت "إكاثيميريني" أن هذا التوجه اليوناني نحو التعاون العسكري مع السعودية يعود أيضا إلى الضغوط الأمريكية لدفع أثينا إلى التواجد عسكريا في منطقة الخليج. وأوضحت الصحيفة أن مصادرها تقول إن اليونان رفضت مرتين الاستجابة لمطالب واشنطن بإرسال فرقاطة إلى مياه الخليج لتعزيز التواجد العسكري البحري لواشنطن وحلفائها في المنطقة تحت القيادة الأمريكية.

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المصدر: صحيفتا Ekathimeirini Greek City Times  اليونانيتان/صحيفة "Arab News" السعودية

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