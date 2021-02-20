الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بالإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء "على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية".

وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

ونص المرسوم على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة"، فضلا عن "التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".

كما أفاد المرسوم بـ"توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون"، مشير إلى أن "الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، تتولى مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون".

المصدر: RT