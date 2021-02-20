وزير الصحة العراقي: أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح واق من فيروس كورونا ستصل نهاية الشهر

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم السبت، أن أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا ستصل البلاد نهاية الشهر الحالي.

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وقال الوزير، في تصريح صحفي، إن "أكثر من 50% من الإصابات الجديدة بكورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة".

وأضاف، أن "الوزارة تراقب عن كثب عملية تنفيذ الحظر الصحي في البلاد، ولاحظت التزاما من قبل المواطنين بارتداء الكمامة".

وأكد الوزير العراقي "إغلاق العديد من الصيدليات التي تتلاعب بأسعار الكمامات".

وفي وقت سابق من اليوم، جددت وزارة الصحة والبيئة العراقية تحذيرها من خطورة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن سجلت إصابات "شديدة" لدى فئتي الأطفال والشباب.

المصدر: RT