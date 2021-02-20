 
مباشر

السعودية تسجل 325 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا مقابل 382 حالة شفاء

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل 325 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا مقابل 382 حالة شفاء
twitter/ @Amanatalriyadh
الرياض.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptfq

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيلها 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 3 وفيات ناجمة عن المرض و382 حالة شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 325 لتصل إلى مستوى 374691 حالة، بينها 2489 نشطة و510 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 16 فبراير 322 حالة، وفي 17 فبراير 334، وفي 18 فبراير 327، وفي 19 فبراير 337، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

وأفادت الوزارة برصد 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6457 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 16 فبراير 3 حالات، وفي 17 فبراير 6، وفي 18 فبراير 5، وفي 19 فبراير 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 365745 شخصا، بعد تسجيل 382 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا