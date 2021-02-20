السعودية تسجل 325 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا مقابل 382 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيلها 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 3 وفيات ناجمة عن المرض و382 حالة شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 325 لتصل إلى مستوى 374691 حالة، بينها 2489 نشطة و510 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 16 فبراير 322 حالة، وفي 17 فبراير 334، وفي 18 فبراير 327، وفي 19 فبراير 337، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (382) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,745) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lfY7ENX9qv — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 20, 2021

وأفادت الوزارة برصد 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6457 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 16 فبراير 3 حالات، وفي 17 فبراير 6، وفي 18 فبراير 5، وفي 19 فبراير 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 365745 شخصا، بعد تسجيل 382 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT