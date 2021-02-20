 
مباشر

مشهد نادر.. "ثلوج بالشكولاتة" تغطي مرتفعات علقان في السعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشهد نادر..
ثلوج السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptf5

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو خارجا عن المألوف، صور مشهدا شديد الندرة أثار الإعجاب.

ويظهر الفيديو ثلوج علقان في منطقة تبوك، وقد غطتها رمال الصحراء، لتبدو وكأنها مثلجات مغطاة بالشكولاتة، كما وصفها المغردون.

وارتدت مرتفعات علقان حلتها البيضاء للمرة الأولى هذا العام، بعد أن شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

 وتأتي هذه الثلوج كنتيجة لتأثر عموم منطقة بلاد الشام، إضافة للأجزاء الشمالية من المملكة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، عملت على تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من منطقة بلاد الشام وشملت مُرتفعات منطقة تبوك بالسعودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا