مشهد نادر.. "ثلوج بالشكولاتة" تغطي مرتفعات علقان في السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو خارجا عن المألوف، صور مشهدا شديد الندرة أثار الإعجاب.

ويظهر الفيديو ثلوج علقان في منطقة تبوك، وقد غطتها رمال الصحراء، لتبدو وكأنها مثلجات مغطاة بالشكولاتة، كما وصفها المغردون.

وارتدت مرتفعات علقان حلتها البيضاء للمرة الأولى هذا العام، بعد أن شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

وتأتي هذه الثلوج كنتيجة لتأثر عموم منطقة بلاد الشام، إضافة للأجزاء الشمالية من المملكة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، عملت على تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من منطقة بلاد الشام وشملت مُرتفعات منطقة تبوك بالسعودية.

مشهد في غاية الندرة ‼️

وكأنها مُثلجات من الحليب المغطاه بالشكولاتة 👌😍

رمال الصحراء تغطي الثلوج في مرتفعات #تبوك بعد موجة غبارية شهدتها المنطقة،،سبحان الخالق#السعوديةpic.twitter.com/d8ZOEzlQ5b — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 19, 2021

المصدر: RT