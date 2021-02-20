الإمارات تسجل 3158 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 165357 فحصا للكشف عن فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

إقرأ المزيد

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد هذه الفحوصات، 3158 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بهذا الفيروس بالدولة إلى 368175 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 15 شخصا بسبب فيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات جراء الإصابة بهذا الفيروس، 1108 وفياة.

في الجهة الأخرى، أكدت وزارة الصحة شفاء 4298 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء قد وصل إلى 356013 حالة.

المصدر: "وام"