مصدر لـRT: سياسيون عراقيون لقحوا ضد كورونا قبل دخول اللقاح إلى البلاد

أفاد مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، بأن العشرات من السياسيين العراقيين، أخذوا لقاحا ضد فيروس كورونا قبل أن يصل العراق بشكل رسمي.

وقال المصدر لـRT، إن "آلاف الجرعات من لقاح كورونا وصلت إلى بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين في العراق هدية من دولة عربية، وتمكن العشرات منهم من أخذ اللقاح".

وأضاف، أن "الجرعات التي وصلت تقدر بـ10 آلاف جرعة، شملت سياسيين وقادة عسكريين، ومسؤولين تنفيذيين، وشخصيات بارزة، بالإضافة إلى عائلاتهم".

ومن المقرر أن يصل اللقاح بشكل رسمي إلى العراق خلال الأيام المقبلة بعدما كان من المقرر أن يصل بداية الشهر الحالي.

وشهدت الأيام الأخيرة عودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد أسابيع على ارتفاعها، مما اضطر السلطات العراقية إلى إعادة العمل بحظر التجوال الجزئي.

المصدر: RT