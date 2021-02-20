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قناة مصرية تصدر بيانا بعد أزمة تصريحات حول فتيات الصعيد

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قناة مصرية تصدر بيانا بعد أزمة تصريحات حول فتيات الصعيد
Reuters
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أصدرت شبكة قنوات "النهار" المصرية، بيانا حول الأزمة المشتعلة في مصر خلال الساعات الماضية بسبب تصريحات الإعلامي تامر أمين بحق فتيات صعيد مصر.

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وقالت "النهار" في بيان إنها ترفض المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، وتصريحات الإعلامي التي جاءت في برنامج "آخر النهار" موضحة أنه خطأ غير مقصود.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تليفزيون قناة "النهار"، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نيته وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وإحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

وقال المجلس في بيانه، إنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام، الذي أعلن في وقت سابق اليوم التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل.

المصدر: قناة "النهار"

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