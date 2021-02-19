قناة عبرية: لقاء سري إسرائيلي فلسطيني برام الله لمناقشة ملف كورونا

أفادت القناة 13 العبرية بأن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أجروا صباح اليوم الجمعة زيارة "سرية" إلى مقر صحة رام الله والتقوا هناك مسؤولين فلسطينيين لمناقشة ملف كورونا.

وذكرت القناة أن من بين المشاركين المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية حازي ليفي، ورئيسة خدمات الصحة الجماهيرية شارون الراعي برايس والمنسق الحكومي لشؤون كورونا نحمان أش.

وقالت إن "المسؤولين الفلسطينيين قاموا خلال الاجتماع بطلب للمساعدة بإعطاء لقاحات تقوم إسرائيل بنقلها إلى السلطة، لكن الصحة الإسرائيلية لم تلتزم بتلبية الطلب".

ولفتت إلى أن "الزيارة أجريت بشكل سري حتى لا تعرض المسؤولين الإسرائيليين للخطر".

المصدر: "معا"