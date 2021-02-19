العثور على جثة شرطي إسرائيلي مقتولا بالرصاص في مدينة عكا (صورة)
Reuters
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عثر على جثة شرطي إسرائيلي يبلغ من العمر 21 عاما من جنود حرس الحدود مقتولا بالرصاص في أحد معسكرات التدريب بمدينة عكا.
وقال بيان للشرطة الإسرائيلية إنه "تم العثور على الرقيب الراحل نعيم ماضي، الليلة الماضية في قاعدة حرس الحدود بمحطة عكا عندما أصيب برصاصة".
وأضاف البيان أنه "تم القبض على ضابط شرطة من الوحدة ويجري التحقيق في ملابسات الحادث من قبل إدارة مباحث الشرطة".
والقتيل هو نعيم ماضي وقتل بنيران لا تزال ملابساتها غامضة. وتم القبض على صديقه الذي يعمل معه من قبل إدارة مباحث الشرطة للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.
المصدر: RT