تحرك برلماني مصري ضد إعلامي أهان فتيات الصعيد

طالب النائب في البرلمان المصري، أحمد عبد السلام قورة، بسرعة محاسبة الإعلامي المصري، تامر أمين، ووقف برنامجه "آخر النهار" فورا بسبب إهانته لفتيات الصعيد .

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وأكد عبد السلام قورة ضرورة أن يقوم وزير الإعلام، أسامة هيكل باستدعاء الإعلامي المصري، تامر أمين، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، و"مساءلتهم حول ما اتخذوه ضد الإعلامي الذي يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين"، حسب قول النائب.

أكد النائب أنه سوف يتقدم ببيان عاجل في أولى الجلسات القادمة حول ما بدر من الإعلامي من كلام، بعد إهانته للصعيد ورجاله ونسائه، بقوله على الهواء: "الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللى بيصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

وقال النائب: "لا يصح أن يقول مثل هذا الكلام العاري من الحقيقة والحقائق التاريخية وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كافة العصور".

وتساءل النائب: "كيف يتجرأ الإعلامي على عائلات الصعيد التي تنتسب إلى أشرف العائلات والقبائل العربية التى تنتسب إلى سلالة الأشراف".

المصدر: المصري اليوم