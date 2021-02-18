منظمات فلسطينية تستنكر فتح إسرائيل لسدودها على غزة وإغراق أراضيها الزراعية

أعلنت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" استنكارها الشديد لقيام الحكومة الإسرائيلية بفتح سدودها على قطاع غزة، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة بالمياه الفائضة.

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وقالت الشبكة: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة".

وأضافت: "نطالب المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم، وتوفير الحماية لهم وضمان عدم تكرارها، وتوفير آليات لتعويض المزارعين عن الخسائر التي يتعرضون لها وبخاصة أنها تمثل سلة الغذاء الرئيسة لقطاع غزة".

وأفادت بأن الحكومة الإسرائيلية قامت بفتح سدودها بشكل متعمد ألحق الضرر بالمحاصيل الزراعية والبنى التحتية والمعدات بتلك المنطقة.

المصدر: RT