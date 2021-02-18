السيسي "يغرد" بعد استقبال رئيس الحكومة الليبية الجديدة

غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وذلك عقب استقباله رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة.

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وقال السيسي في تدوينته: "شرفت اليوم باستقبال أخي عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا سويًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وشدد الرئيس المصري خلال اللقاء على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود أبناءها المخلصين لترتيب الأولويات.

المصدر: RT