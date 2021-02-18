واشنطن تكشف تفاصيل بيع صواريخ استراتيجية للجيش المصري

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بدعم جهود مصر في تلبية متطلبات الدفاع عن النفس، تعليقا على عملية بيع صواريخ استراتيجية للجيش المصري.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "نحن ملتزمون بشكل عام بدعم جهود مصر لتلبية متطلبات الدفاع عن النفس"، موضحا أن الخارجية الأمريكية وافقت على عملية بيع عسكرية أجنبية مقترحة في 16 فبراير، لبيع صواريخ هيكل الطائرات ومعدات ذات صلة بأقل من 200 مليون دولار بقليل. وتمثل عملية البيع المقترحة هذه زيادة روتينية لصواريخ أرض-جو للدفاع البحري.

وتابع بالقول إن ذلك يخدم المصالح الأمريكية والدولية من خلال تعزيز قدرة البحرية المصرية على الدفاع عن المناطق الساحلية المصرية وقناة السويس. وتلعب البحرية المصرية دورا مهما في ضمان حرية الملاحة والمرور الآمن عبر السويس.

وأوضح أن تلك العملية بدأت في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، على ما أعتقد، عندما بدأنا الإخطارات مع الكونجرس، مشددا على أن هذه عملية تجديد روتيني للأسلحة الدفاعية.

ووفقا للخارجية الأمريكية، سيتم بيع 168 صاروخ "سطح – جو" من طراز "رام بلوك 2" بقيمة 197 مليون دولار أمريكي إلى مصر.

وتشمل الصفقة أيضا حاويات الشحن والتخزين والوثائق الفنية للصواريخ، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي.

وقالت الوزارة في بيان لها أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات