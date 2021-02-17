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واشنطن تتعهد بمعاقبة مستهدفي مطار أربيل

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واشنطن تتعهد بمعاقبة مستهدفي مطار أربيل
Reuters KEVIN LAMARQUE
المتحدث باسم وزراة الخارجية الأمريكي نيد برايس
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تعهدت الولايات المتحدة بمعاقبة منفذي الهجوم الصاروخي في شمال العراق، الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي مؤخرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "من العدل القول إنه ستكون هناك عواقب لأي جماعة مسؤولة عن هذا الهجوم".

وكان مراسل RT في العراق قد أفاد في 15 فبراير الحالي، بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، أن استهداف قوات التحالف في أربيل بنيران غير مباشرة، أدى إلى مقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

المصدر: "رويترز" + RT

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