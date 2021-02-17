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سفير الرياض لدى بيروت: السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني

أخبار العالم العربي

سفير الرياض لدى بيروت: السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني
الوكالة الوطنية للإعلام
بخاري يلتقي دريان في دار الفتوى
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قال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني، وستبقى داعمة له ولمؤسساته.

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وأعرب بخاري عن أمله، عقب زيارته لمفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في أن "يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت، وأن تستقر أموره وشؤونه".

بدوره، أعرب المفتي دريان للسفير السعودي عن "شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني"، مشددا على "أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين".

ودان المفتي دريان "العدوان المتكرر على الأراضي السعودية"، معتبرا أن "كل اعتداء على السعودية بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية".

وقال دريان إن "ما تقوم به المجموعات الحوثية المسلحة من أعمال إجرامية ضد السعودية هو مستنكر ويجب وضع حد له سعيا إلى عودة الأمن والاستقرار إلى الخليج العربي عموما واليمن خصوصا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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