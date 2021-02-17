بالفيديو.. وصول اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى غزة

وصلت ظهر اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن دفعة أولى من لقاحات كورونا وعددها ألفا جرعة وصلت إلى مستودعات الصحة في غزة قادمة من رام الله عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة أن الدفعة التي تحتوي على ألفي لقاح ستكون الأولوية في إعطائها لعاملي العناية المكثفة والطوارئ في مستشفيات غزة.

‏‫وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت وصول لقاحات كورونا الروسية الاثنين الماضي إلى غزة.

يشار إلى أن وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت أن الوزارة قامت بإعادة إرسال 2000 جرعة من اللقاح الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وشددت الكيلة على أن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

المصدر: RT+وفا