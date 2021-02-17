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وفاة أحد أكبر رموز العاملين مع الجيش المصري في سيناء

أخبار العالم العربي

وفاة أحد أكبر رموز العاملين مع الجيش المصري في سيناء
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة سليمان العوايضة رمز من رموز قبيلة السواركة شمال سيناء في مصر وأحد أكبر العاملين مع الجيش المصري.

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وقال نجله الأكبر محمود، لـ"اليوم السابع"، أن والده توفي في مستشفى الجامعة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 73 عاما، وشيع جثمانه ودفن بمقابر مدينة بئر العبد.

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء في تصريح لجريدة "اليوم السابع"، أن سليمان محمد جمعة سليمان العوايضه سواركة، هو بطل من أبناء قبائل سيناء الذين أدوا دورا وطنيا خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء.

وأضاف أنه تقديرا لدوره الوطني، تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده الوطنية ودوره في مساعدة القوات المسلحة.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إلى أن العوايضة كان له دور ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين في مناطق سيناء، أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة في تلك الفترة.

المصدر: اليوم السابع

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