 
مباشر
عاجل
موسكو تعلن عن اعتراض مقاتلتين روسيتين مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود

شكري يكشف مستجدات الأزمة الليبية والتواجد المصري في العاصمة

أخبار العالم العربي

شكري يكشف مستجدات الأزمة الليبية والتواجد المصري في العاصمة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psnf

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، مستجدات الأزمة الليبية، موضحا أنه سيتم إرسال وفد لاستكشاف إمكانية تواجد مصر في العاصمة الليبية.

إقرأ المزيد
المخابرات المصرية عن فتح السفارة في ليبيا: التوقيت سيتحدد بعد استشارة كبار المسؤولين
المخابرات المصرية عن فتح السفارة في ليبيا: التوقيت سيتحدد بعد استشارة كبار المسؤولين

وأكد شكري خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي أن "انخراط مصر في الشأن الليبي من أجل مصلحة الأشقاء الليبيين".

وأضاف وزير الخارجية أن الجهود المبذولة للدفع نحو الاستقرار في ليبيا، دعت أن تكثف مصر مشاوراتها في هذا الشأن لتحقيق ذلك وعدم وجود أي تحرك عسكرى مرة أخرى، وأن هناك تشاورا لاستئناف التواجد الدبلوماسي المصرى في ليبيا، مؤكدا أن انتخاب سلطة تنفيذية في ليبيا من شأنه حفظ الاستقرار.

المصدر: الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا