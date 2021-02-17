السفارة الأمريكية تجرب منظومة C-RAM الدفاعية في بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد، بأن السفارة الأمريكية جربت ظهر اليوم منظومة C-RAM الدفاعية الموجودة داخل السفارة.

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وقال مراسل RT، إن "أصواتا عالية سمعت وكأنها أصوات انفجارات، لكن تبين بعد ذلك أن السفارة الأمريكية جربت منظومتها".

وأضاف نقلا عن مصدر أمني قوله: "يتوقع أن تكون عملية التجريب تحضيرا لهجمات صاروخية قد تتعرض لها السفارة خلال الفترة المقبلة".

وأشار مراسلنا الذي تجول اليوم أمام السفارة، إلى "وجود نحو 15 عجلة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي تؤمن بوابة الشارع الذي يطل عليه مبنى السفارة".

المصدر: RT