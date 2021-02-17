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الخارجية الأمريكية: سياستنا تجاه "حزب الله" لن تتغير

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الخارجية الأمريكية: سياستنا تجاه
Reuters
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قالت جيرالدين غريفيث، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تغير موقفها وسياستها تجاه "حزب الله" اللبناني، مؤكدة أنه سيظل "منظمة إرهابية".

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وأضافت غريفيث في حديث تلفزيوني، أن واشنطن تسعى للحد من التدخل الإيراني في المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن.

وتابعت: "ما يهمنا في لبنان هو أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وقرار تشكيلها يعود إلى الشعب اللبناني".

وأكدت غريفيث أن بلادها تتشارك مع فرنسا في هدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وفيروس كورونا، وقالت: "نواصل التشاور مع حلفائنا في أوروبا من أجل مساعدة لبنان".

المصدر: الجديد

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