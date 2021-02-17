الأمن المصري يفرج عن "اليوتيوبر" شادي سرور

قالت صحيفة "المصري اليوم" إن قوات الأمن أفرجت عن "اليوتيوبر" شادي سرور، عقب قرار من الجهات القضائية.

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وأوضحت أن قرار الإفراج عن سرور جاء بعد العديد من المواقف المثيرة للجدل، واتهامه بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع السوشيال ميديا، واستفزاز الجمهور.

وكان شادي أعلن تركه للدين الإسلامي عام 2019، ثم عاد بعد عدة أيام ليعلن عودته إليه مرة أخرى، مقدما اعتذاره للجميع.

ووجهت النيابة له اتهامات "في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".

المصدر: المصري اليوم