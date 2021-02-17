"ثلاثي أستانا" يرفض التدخل الخارجي في عمل اللجنة الدستورية السورية

عبرت روسيا وتركيا وإيران عن رفضها للتدخل الخارجي في نشاط لجنة صياغة الدستور السورية، بما فيها المحاولات الخارجية لفرض مواعيد زمنية محددة لانتهاء أعمالها.

جاء ذلك في بيان مشترك تبنته الدول الثلاث في ختام الجولة الخامسة عشرة من المفاوضات بـ"صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة السورية، والتي جرت على مدى اليومين الماضيين في مدينة سوتشي الروسية.

وجددت الدول الثلاث الضامنة لـ"صيغة أستانا" في البيان الختامي تصميمها على "دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية وأعضاء اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن كميسر لضمان عملها المستدام والفعال".

وقال البيان إن ممثلي إيران وروسيا وتركيا "أعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة يجب أن تسترشد في عملها بالسعي للتوصل إلى حل وسط والتفاعل البناء دون تدخلات خارجية وفرض مواعيد نهائية من الخارج، من أجل تحقيق توافق بين أعضائها".

وذكر البيان أنه تقرر إجراء الجولة التالية من المفاوضات حول سوريا بـ"صيغة أستانا" في مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان، في منتصف عام 2021.

المصدر: وكالات