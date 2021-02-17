ليبيا.. أنباء عن سقوط قذيفة في حي المنشية بسبها خلال احتفال بثورة 17 فبراير

ذكرت قناة تلفزيون "الحدث" أن قذيفة هاون سقطت في حي المنشية بسبها، كبرى مدن الجنوب الليبي خلال احتفالات بالذكرى العاشرة لما يعرف بثورة 17 فبراير.

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ونقلت وسائل إعلام عن العضو في مجلس النواب الليبي مصباح اوحيدة، وهو من سكان المنطقة قوله إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح بين المتوسطة والخطيرة، وهم الآن يتلقون العلاج في مركز سبها الطبي.

وافيد بأن القذيفة مجهولة المصدر سقطت فجأة على تجمع لمواطنين كانوا يحتفلون بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

هذا، ولا يوجد حتى الآن أي تأكيد لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، كما لا توجد تفاصيل وافية عن الحادثة.

يشار إلى أن منطقة سبها تعد معقلا رئيسا لأنصار نظام القذافي، وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت في أوقات سابقة العشرات من السكان يخرجون إلى الشوارع حاملين الأعلام الخضراء وصور القذافي وأبنائه أثناء الاحتفال بما يعرف بعيد الفاتح في الأول من سبتمبر.

المصدر: الحدث + الوسط