"بي بي سي": الأمم المتحدة تؤكد إمكانية فتح تحقيق مع الإمارات بعد نشر رسالة جديدة من الأميرة لطيفة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء آخر تطورات قضية الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعد نشر فيديو جديد اتهمت فيه والدها باحتجازها منذ منعها من الفرار في 2018.

ونقلت "بي بي سي" عن متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترجيحه، في معرض تعليقه على الموضوع، أن المفوضية ستثير مسألة الأميرة لطيفة مع الإمارات.

وأكد المتحدث أن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للمفوضية قد يفتح تحقيقا بعد تحليل الفيديو الأخير للأميرة لطيفة.

المصدر: بي بي سي