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وفاة فلسطينية بسكتة قلبية خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منزل شقيقها

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وفاة فلسطينية بسكتة قلبية خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منزل شقيقها
Reuters
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توفيت الفلسطينية رحمة خليل أبو عاهور (67 عاما)، بسكتة قلبية، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي منزل شقيقها في قرية أبو انجيم شرق بيت لحم، في الضفة الغربية.

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ونقلت وكالة "معا" عن مصادر محلية قولها إن "المواطنة رحمة أصيبت بحالة من الخوف والهلع الشديدين وأغمي عليها، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي منزل شقيقها، بطريقة وحشية، ونقلت إلى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا، وهناك أعلن عن وفاتها جراء سكتة قلبية".

وأضافت المصادر، أن عناصر من القوة العسكرية الإسرائيلية التي اقتحمت المنزل، عبثت بمحتوياته وعاثت فيه فسادا وخرابا، واستولت على أعلام فلسطينية ويافطات طبعت عليها صور الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

المصدر: معا

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