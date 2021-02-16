رئيس الوزراء المصري: لا نملك ترف الإغلاق بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده لا تملك "ترف الإغلاق" بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر بين الدول التي خرجت من أزمة كورونا بأقل قدر من الخسائر.

وخلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب المصري، قال مدبولي إنه منذ اللحظة الأولى للوباء وضعت حكومته نصب أعينها أن "مصر لا تملك ترف الإغلاق، لأن الأمر يتعلق بأرزاق الناس وقوتهم، كما وضعنا في اعتبارنا طبيعة الوظائف الموسمية واليومية في عدد من القطاعات التي تشكل جزءا كبيرا من طبيعة العمل لدينا، وهي التي يعتمد قطاع كبير من أهالينا عليها".

وتابع أن الحكومة صادفت تحديا لم تعهده البشرية، قائلا: "مع ظهور الجائحة منذ مارس الماضي، بدا أن العالم كله يتعامل مع شيء غير واضح المعالم".

وأضاف أن الحديث يدور عن ظاهرة لا توجد معايير ثابتة لطريقة التعامل معها، "فكل دولة تمضي في المسار الذي تراه مناسبا لظروفها".

وتابع: "هناك دول تعثرت، كما أن هناك دولا كان القدر رحيما بها، وأحسب أن مصر، حتى هذه اللحظة، كانت ولا تزال من بين هذه الدول التي خرجت بأقل قدر من الخسائر، وتتابعون جميعا ما يجري في الدول المتقدمة، قبل الدول النامية، والمشكلات الهائلة التي تواجهها في هذا الإطار".

ناصر حاتم

المصدر: RT