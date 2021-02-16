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الخارجية العراقية: قصف أربيل وقع قرب القنصليات

أخبار العالم العربي

الخارجية العراقية: قصف أربيل وقع قرب القنصليات
Reuters
مبنى وزارة الخارجية العراقية في العاصمة بغداد - أرشيف
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أكدت وزارة الخارجية العراقية أن القصف الذي شهدته محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق الليلة الماضية، وقع قرب مقار دبلوماسية.

وذكرت في بيان صحفي: "ندين العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسية".

وأضافت: "ستتخذ الحكومة العراقية كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أي مسمى، وهي عازمة على مواصلة استكمال الحرب ضد هذه الجماعات".

وشكرت الخارجية العراقية الجميع على "التضامن الدولي مع الشعب العراقي".

وأشارت، إلى أن "التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الإقليم".

المصدر: RT

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