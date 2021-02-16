الإمارات للشحن الجوي توقع اتفاقية مع "اليونيسيف" لنقل لقاحات "كوفيد-19"

وقعت الإمارات للشحن الجوي اتفاقية مع "اليونيسف" لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات "كوفيد-19" والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية، وغيرها من الإمدادات الحيوية للمساعدة في مكافحة كورونا.

وتجمع "مبادرة النقل الجوي الإنسانية" التي تقودها "اليونيسف" بين عدد من الشركاء الذين تتوفر لديهم الإمكانات لتوزيع الإمدادات الأساسية على أكثر من 100 سوق لدعم مرفق كوفاكس COVAX Facility المبادرة العالمية التي تهدف إلى الوصول العادل للقاحات "كوفيد-19".

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "أطلقنا مبادرات عدة لتسريع توزيع اللقاحات عبر دبي بدءا من مركزنا الجوي المعتمد عالميا وتشكل شراكتنا مع اليونيسف خطوة أخرى لتحديد الأولويات وتسهيل الحركة السريعة والآمنة للقاحات كوفيد-19 خصوصا إلى المجتمعات الأشد تضررا".

وأوضح أن الإمارات للشحن الجوي كانت أعلنت في أكتوبر 2020 عن إنشاء أكبر مركز جوي في العالم مخصص لتخزين وتوزيع لقاحات "كوفيد-19" معتمد من الاتحاد الأوروبي.

ومع أكثر من 15 ألف متر مربع من مساحة التخزين المتاحة للقاحات تستطيع الإمارات للشحن الجوي تخزين كميات كبيرة من لقاحات "كوفيد-19" في دبي ونقل الكميات المطلوبة بانتظام إلى الأسواق ذات البنية التحتية المحدودة لسلسلة الشحن المبرد ما يقلل الحاجة لحلول التخزين على نطاق واسع.

المصدر: وام