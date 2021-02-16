بارزاني يدعو إلى جدية التعامل مع هجوم أربيل

دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر هجوم أربيل الصاروخي بجدية والعمل على إنهاء التهديدات التي تطال شعب الإقليم.

وأشار بارزاني إلى "ضرورة حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور بتفعيل آلية التنسيق المشترك مع الإقليم والبدء الفوري بالتحقيق من خلال لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد لملاحقة المنفذين، وهو ما وجه به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الاثنين".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق في بيان، أنه "بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقا فوريا، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ"، موضحة أنه "من اللافت أن هجوم الليلة الماضية نفذ بالآلية والأسلوب والسلوك ذاته الذي استخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم".

وأسفر سقوط عدد من قذائف الهاون على مطار أربيل الدولي ومحيطه مساء أمس الاثنين، عن مقتل متعاقد أمريكي وعدد من الجرحى بين المدنيين.

المصدر: "رووداو"