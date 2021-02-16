ممثل فتح يبحث الانتخابات الفلسطينية مع بوغدانوف

أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه استعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، آخر التطورات السياسية وملف الانتخابات الفلسطينية.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب الشيخ: "تباحثت اليوم مع السيد ميخائيل بوغدانوف حول آخر التطورات السياسية واجتماع الرباعية الدولية على مستوى المندوبين والتأكيد على رعايتها للعملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وموضوع الانتخابات الفلسطينية ودعم موسكو لها وللحوار الوطني الفلسطيني".

تباحثت اليوم مع السيد ميخائيل بوغدانوف حول اخر التطورات السياسية واجتماع الرباعية الدولية على مستوى المندوبين والتأكيد على رعايتها للعملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية. وموضوع الانتخابات الفلسطينية ودعم موسكو لها وللحوار الوطني الفلسطيني. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 16, 2021

المصدر: RT