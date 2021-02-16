مصر.. تسريبات حول تحقيقات في قضية فتاة "فيرمونت" والنائب العام يصدر بيانا

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارا حول تحقيقات النيابة العامة في قضية التعدي على فتاة "فيرمونت".

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وقال مكتب النائب العام المصري في بيان لها، إن "وحدة الرصد والتحليل رصدت نشر الموقع أخبارا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية وفي الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فيها والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، بما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات للنيابة العامة".

وأوضح أن هذه المعلومات من شأنها كذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر على حسن سير العدالة.

وتشير النيابة العامة إلى "التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والحفاظ على حسن سير التحقيقات وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا، وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتجاوز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة على تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون".

المصدر: اليوم السابع