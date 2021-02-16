وزير خارجية قطر: أجريت "حوارا بناء" في إيران حول الأمن بالمنطقة

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إنه أجرى "حوارا بناء" حول سبل تعزيز الأمن في المنطقة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران.

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ولفت الوزير القطري، في تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إلى أنه التقى ظريف وناقش معه آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

قمت بزيارة إلى طهران حيث التقيت وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمناقشة آخر التطورات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار البنّاء. pic.twitter.com/ToX8SaBSjH — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) February 16, 2021

وكان وزير الخارجية القطري أعلن، الأربعاء الماضي، استعداد بلاده لدعم عملية سياسية ودبلوماسية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتخفيف التوترات الإقليمية.

ووصف وزير الخارجية القطري، إيران بأنها دولة صديقة في المنطقة، وشدد على "تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخاصة التعاون التجاري والاقتصادي".

المصدر: RT