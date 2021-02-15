العاهل الأردني يوجه بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجهات المعنية بالمباشرة في تنفيذ برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وقال خلال اجتماع للاطلاع على محاور برنامج "رفاق السلاح": "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

وأشاد بـ"رفاق السلاح" العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوجه الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي أشرف على إعداده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد #الأردن#رفاق_السلاحpic.twitter.com/9Hxpq5gRxM — RHC (@RHCJO) February 15, 2021

من جهته، استعرض ولي العهد أبرز محاور البرنامج الخمسة، والذي جرى إعداده بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية.

وقال: "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، مثمنا جهود جميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

حديث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال اطلاق برنامج "رفاق السلاح" #الأردن#رفاق_السلاح



Remarks by His Majesty King Abdullah II and His Royal Highness Crown Prince Al Hussein at launch of the “Brothers in Arms” programme#Jordanpic.twitter.com/Hd1BojhKBy — RHC (@RHCJO) February 15, 2021

المصدر: "قناة المملكة"