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العاهل الأردني يوجه بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يوجه بتنفيذ برنامج
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين
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أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجهات المعنية بالمباشرة في تنفيذ برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وقال خلال اجتماع للاطلاع على محاور برنامج "رفاق السلاح": "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

وأشاد بـ"رفاق السلاح" العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام.

من جهته، استعرض ولي العهد أبرز محاور البرنامج الخمسة، والذي جرى إعداده بناء على التوجيهات الملكية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية.

وقال: "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، مثمنا جهود جميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

المصدر: "قناة المملكة"

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