وسائل إعلام إسرائيلية تكشف سبب منع إيصال لقاحات كورونا إلى غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سبب إرجاع كمية من لقاحات كورونا أرسلتها السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن "السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاحات كورونا "سبوتنيك v" إلى معبر بيتونيا تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها لأن القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".

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وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد قالت مساء يوم، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة".

وأضافت الكيلة أن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

من ناحية أخرى، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية نقلت سرا دفعة من جرعات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن.

وذكرت القناة أن "الكمية التي نقلت هي 200 لقاح من نوع "سبوتنيك V" الروسي، حيث تم نقلها الخميس الماضي عبر معبر الكرامة، وسلمت لوكالة المخابرات العامة الأردنية".

وأشارت إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت اللقاحات مخصصة لمؤسسة الدفاع الأردنية أو للمسؤولين الفلسطينيين المقيمين في الأردن".

المصدر: وكالات