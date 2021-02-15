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وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

أخبار العالم العربي

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب
AFP KARIM SAHIB
أعلام الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة
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أفادت هيئة البث الرسمية "مكان" بأن بعثة إماراتية وصلت إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدا لافتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب قريبا.

وهبطت الطائرة في مطار بن غوريون بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات، لكون المطار مغلقا بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

وكان على متن الطائرة أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم أمس كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل.

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المصدر: "I24"

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