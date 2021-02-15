داخلية كردستان العراق: سقوط جرحى بالصواريخ التي استهدفت أربيل

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، سقوط جرحى بالصواريخ التي استهدفت محافظة أربيل مساء.

وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت بغداد، أطلق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها".

وأضافت، أن "الصواريخ سقطت على مواقع عديدة وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عددا من الجرحى".

وتابعت: "نهيب بالمواطنين الأعزاء الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل".

المصدر: RT