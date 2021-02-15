 
مباشر

العراق.. إغلاق مطار أربيل الدولي بعد سقوط صواريخ في محيطه

أخبار العالم العربي

العراق.. إغلاق مطار أربيل الدولي بعد سقوط صواريخ في محيطه
مطار أربيل الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps53

أغلقت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مطارها الدولي بعد سقوط عدد من الصواريخ في محيطه.

وأفاد مراسل RT بأن السلطات الأمنية في أربيل اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط المطار والمناطق القريبة منه.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وفي سبتمبر الماضي تعرض مطار أربيل إلى قصف بقذائف الهاون، واتهمت قيادات كردية آنذاك الحشد الشعبي بالوقوف وراء العملية.

 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا