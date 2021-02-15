تقارير: تضاعف عدد الليبيين الهاربين عن طريق البحر

سجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول 386 ليبيا إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2020، وهو ضعف العدد الذي وصل في عام 2019.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مشلهي، إن الزيادة في أعداد المهاجرين الليبين بطرق غير شرعية، غيرت النظرة إلى هذا البلد المتوسطي والذي عرف عنه نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة والعرب فقط، قبل أن تصبح الهجرة حلم السكان المحليين أيضا، وخاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكر فينسينت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، أن الجائحة أدت إلى انخفاض صادرات النفط والغاز في وقت يواجه الليبيون صعوبة في صرف معاشاتهم التقاعدية، بالاضافة إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين الشباب.

من جانبه، بين موسى الجنيدي من منظمة "نداء" لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع في مصراتة، أن الفساد داخل أجهزة الدولة المختلفة في ليبيا، المنقسمة بين حكومتين متنافستين مقرهما طرابلس وبنغازي، يهدد الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء ويؤدي إلى ثقة الناس في الدولة.

وأضاف: "هناك الكثير من المخاوف الأمنية لليبيين في مدن مثل طرابلس وسرت ومدن الجنوب، ناهيك عن الارتفاع السريع في الأسعار وازدياد معدل التضخم مع قيام البنوك ووزارة المالية بتحديد السحوبات النقدية بما يتراوح بين 500 و1000 دينار ليبي (113 دولار أميركي- 225 دولار أميركي)".

المصدر: "الغارديان"